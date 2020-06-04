Глава МЧС России оценил масштаб бедствия в Красноярском крае с воздуха

Норильск, 4 июня. Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс совершили облет территории ЧС в Норильске, передает Федеральное агентство новостей.

Напомним, руководитель ведомства вылетел на место разлива топлива, чтобы лично контролировать ликвидацию последствий.

Как сообщают в ведомстве, на месте ЧС работает оперативная группа МЧС России с беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации. Специалисты строят ортофотопланы и модели развития обстановки.

Полную картину происходящего и меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в городе Норильске сегодня обсудят на выездной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Добавим, к пятнице президент ждет от МЧС доклад о мерах по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске.