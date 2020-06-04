Площадь загрязнения в Норильске достигла 180 тысяч квадратных метров

Красноярск, 4 июня. Дизельное топливо в результате происшествия в Норильске разлилось на площади 180 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 Норильска из-за повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Частично топливо попало в местный ручей и реку Амбарная. На территории региона ввели режим ЧС федерального уровня.

По данным «Норникеля», инцидент случился по причине потепления в условиях вечной мерзлоты, из-за этого были деформированы опоры под топливными цистернами.

Росприроднадзор предварительно оценивает ущерб от разлива в десятки миллиардов долларов. Предельные величины загрязнителей в водоемах превышены в десятки тысяч раз. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело.

В четверг, 4 июня, место происшествия посетили губернатор Красноярского края Александр Усс и глава МЧС Евгений Зиничев.

Во время совещания Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину, что сигнал об аварии спасатели получили только через два дня. Национальный лидер поручил оценить работу местных чиновников и призвал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию к ответу.