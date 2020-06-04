Россиян ждут две сокращенные рабочие недели в июне

Москва, 4 июня. Две короткие рабочие недели ожидают россиян в июне этого года. Об этом говорится в сообщении Роструда.

Первая сокращенная неделя — в связи с празднованием Дня России, а вторая — в связи с объявлением 24 июня нерабочим днем. Напомним, президент России Владимир Путин объявил этот день выходным по случаю проведения парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заработная плата за этот день сохранится.

«Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на час в связи с тем, что он является предпраздничным», — говорится в сообщении Роструда.

Также 24 июня будет нерабочим днем, таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня.

«Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается», — добавили в федеральном органе.

Отмечается, что гражданам, у которых сдельная оплата труда, за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение.

Парад Победы не удалось провести 9 мая из-за пандемии COVID-19. Российский президент объявил, что важнейшее мероприятие состоится в Москве и других городах России 24 июня, начало в 10.00 по местному времени.