Иосиф Пригожин ответил Охлобыстину на слова о «борьбе» за права «людей без трусов»

Москва, 4 мая. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил о безуспешных попытках дозвониться до популярного актера Ивана Охлобыстина.

Цель беседы, по словам Пригожина, заключается в том, чтобы поговорить с ним по-мужски после появившихся в СМИ комментариях. Напомним, Охлобыстин саркастично отреагировал на заявление Пригожина о бедственном положении российских артистов из-за пандемии. Он назвал звездного менеджера борцом за права знаменитостей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро, а также заявил, что «Господь заповедал прощать глупость».

Нелестно в адрес продюсера высказались и другие российские звезды. Об этом пишет Kp.Ru.

«Они все комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Ни Панин трубку не берет, ни Охлобыстин. Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!» — ответил на критику Иосиф Пригожин.

Он добавил, что звонил Охлобыстину, чтобы «с ними поговорить и объяснить ситуацию».

«Да, артисты в незавидном положении, это правда. Но все хотят хорохориться и выглядеть олигархами, хотя многие звезды из топ-20, даже топ-10 находятся в долгах и кредитах, тщательно это скрывая. Не понимаю, зачем это скрывать? Неужели страшно признаться, что у вас не так много денег, как вы демонстрируете?» — возмутился российский продюсер.

Иосиф Пригожин ранее пожаловался, что пандемия коронавируса привела к «чудовищному» положению дел у российских артистов. Он отметил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления. На эту жалобу отреагировал певец и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем Instagram-аккаунте он предложил «скинуться» продюсеру на еду. Григорий Лепс также ответил на заявление продюсера и напомнил о войне. Поэт и композитор Юрий Лоза посоветовал звездам отечественной эстрады, которые жалуются на финансовые трудности, идти работать курьерами или таксистами.