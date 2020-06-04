Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе в Югре

Ханты-Мансийск, 4 июня. Автобус с вахтовиками попал в ДТП на трассе в Ханты-Мансийском АО, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщает региональное управлении МВД.

Дорожное происшествие случилось на 237-м километре трассы Лянтор — Карымкары. В автобусе ГАЗ находилось 14 вахтовых работника, которые ехали из Сургута.

«Предполагается, что у автомобиля что-то произошло с колесом, автобус упал в кювет и перевернулся. Четверо, по предварительным данным, пострадали», — проинформировали в МВД.

Сообщается, что на данный момент решается вопрос о госпитализации пострадавших. По словам представителя регионального МВД, вероятно будет задействована санитарная авиация. Он подчеркнул, что сотрудники ГИБДД уже выдвинулись к месту происшествия.

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