Невеста из шоу «Давай поженимся» рассмешила Харламова и Гузееву

Москва, 4 июня. Участница программы «Давай поженимся!» на Первом канале по имени Маргарита рассмешила зрителей историей любви с греком. 47-летняя невеста рассказала, что была в гражданских отношениях с греком, но когда речь зашла о браке с ним, она наотрез отказалась брать его фамилию.

«На греческом языке она означает «перепелка» и очень знаменита на Кипре, у них уважаемая семья. Но на нашем она звучит, конечно, ужасно — Пердеус», — уточнила она.

Телеведущая Лариса Гузеева не смогла сдержать эмоций и расхохоталась в студии. По ее словам, она тоже отказалась бы выходить замуж за мужчину с такой фамилией. При этом Маргарита уточнила, что принципиальность не пошла в пользу: позже грек не пожелал переходить из гражданского брака в разряд официальных отношений.

Выпуск привлек внимание оппонента Гузеевой — резидента Comedy Club Гарика Харламова. Но он посмеялся вовсе не над несостоявшейся фамилией невесты, а над ее сюрпризом. Маргарита в качестве подарка жениху решила переделать песню «Лесоповала» «Белый лебедь». Но вместо строк «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду», она спела «А белый лебедь на пруде, родим с тобою мы дете».

«Я больше не могу!» — посмеялся Харламов.

Ранее Харламов в очередной раз жестко высмеял программу «Давай поженимся!» и ее ведущую Ларису Гузееву.

Конфликт между Харламовым и Гузеевой, казалось бы, сошел на нет, однако комик решил подлить масла в огонь и сделал пародию на шоу. Комику показался забавным выпуск программы с пожилыми участниками. На шоу три пожилые невесты выбирали себе жениха.

Харламов решил добавить в шоу юмора и вместо возрастного жениха подставил видео из фильма «Война миров Z» с зараженным. Тем не менее невесты остались довольны женихом и продолжали его нахваливать. Харламов опубликовал ролик в Instagram.

Гузеева решила не отвечать на выпад комика. Однако поклонники оценили творчество Харламова.