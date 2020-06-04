Расследование по факту разлива топлива в Норильске продолжается. События дня. ФАН-ТВ

Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске — 180 тысяч квадратных метров, сообщает прокуратура региона. Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл в Норильск. Он осмотрит место разлива топлива. В регионе введен режим ЧС. Решение приняли на оперативном заседании правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева. Возбуждено сразу три уголовных дела по факту экологической катастрофы. По статьям: порча земли, нарушение правил охраны окружающей среды и загрязнение вод. Документы переданы в центральный аппарат Следственного комитета России. Напомним, ЧП произошло 29 мая на территории ТЭЦ-3 на окраине Норильска. По сообщению компании-владельца электростанции, просели опоры. В результате из аварийного хранилища вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Часть его попала в грунт и реку. Президент России Владимир Путин поручил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Росприроднадзор начал внеплановую проверку Норильско-Таймырской энергетической компании.

Отменен вывод военных из районов вблизи Вашингтона Министр обороны США Марк Эспер отменил вывод военных из районов вблизи Вашингтона. Туда они были переброшены для возможной помощи в поддержании порядка из-за протестов. Всего на этой неделе в столичный округ Колумбия прибыли больше тысячи военнослужащих. Большинство находилось вблизи американской столицы (в штатах Вирджиния и Мэриленд). Также более полутора тысяч бойцов национальной гвардии США были направлены в Вашингтон и его пригороды. Позже начался вывод военных, их должны были отозвать на базы. Однако, процесс приостановлен.

Правила перелетов в Китай для иностранных перевозчиков Иностранные авиаперевозчики смогут выбрать один их аэропортов Китая для перелетов. Авиакомпании имеют право подать заявку только для одного рейса в неделю в аэропорт населенного пункта из списка, который утвердили китайские власти. Перевозчики, обязаны обеспечить максимальные меры эпидемиологического контроля. Если количество пассажиров с COVID-19 на борту их самолетов, прилетающих в Китай, будет больше пяти, они на неделю лишаются права обслуживать рейсы. Если количество инфицированных достигнет 10, работу остановят на четыре недели.