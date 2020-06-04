Расследование по факту разлива топлива в Норильске продолжается. События дня. ФАН-ТВ

Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск
Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске — 180 тысяч квадратных метров, сообщает прокуратура региона. Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл в Норильск. Он осмотрит место разлива топлива. В регионе введен режим ЧС. Решение приняли на оперативном заседании правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева. Возбуждено сразу три уголовных дела по факту экологической катастрофы. По статьям: порча земли, нарушение правил охраны окружающей среды и загрязнение вод. Документы переданы в центральный аппарат Следственного комитета России. Напомним, ЧП произошло 29 мая на территории ТЭЦ-3 на окраине Норильска. По сообщению компании-владельца электростанции, просели опоры. В результате из аварийного хранилища вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Часть его попала в грунт и реку. Президент России Владимир Путин поручил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Росприроднадзор начал внеплановую проверку Норильско-Таймырской энергетической компании.
Отменен вывод военных из районов вблизи Вашингтона
Министр обороны США Марк Эспер отменил вывод военных из районов вблизи Вашингтона. Туда они были переброшены для возможной помощи в поддержании порядка из-за протестов. Всего на этой неделе в столичный округ Колумбия прибыли больше тысячи военнослужащих. Большинство находилось вблизи американской столицы (в штатах Вирджиния и Мэриленд). Также более полутора тысяч бойцов национальной гвардии США были направлены в Вашингтон и его пригороды. Позже начался вывод военных, их должны были отозвать на базы. Однако, процесс приостановлен.
Правила перелетов в Китай для иностранных перевозчиков
Иностранные авиаперевозчики смогут выбрать один их аэропортов Китая для перелетов. Авиакомпании имеют право подать заявку только для одного рейса в неделю в аэропорт населенного пункта из списка, который утвердили китайские власти. Перевозчики, обязаны обеспечить максимальные меры эпидемиологического контроля. Если количество пассажиров с COVID-19 на борту их самолетов, прилетающих в Китай, будет больше пяти, они на неделю лишаются права обслуживать рейсы. Если количество инфицированных достигнет 10, работу остановят на четыре недели.
Ужесточаются меры для приезжих на Сахалин
Новое требование в связи с коронавирусом вводят власти на Сахалине. С 11 июня все прибывающие в регион должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Тест необходимо пройти не ранее, чем за три дня до приезда. Раньше результаты исследований требовались только пассажирам без местной регистрации. Теперь профилактическая мера коснется всех желающих въехать в область. Каждую десятую справку будут проверят на подлинность. Помимо этого, пассажиры в аэропорту и на паромной переправе продолжают сдавать экспресс-тесты на COVID-19. Если результаты будут сомнительными, подлинность справок перепроверят. Также для въезда в регион нужно оформлять цифровые пропуска. Все прибывающие на острова отправляются на строгую двухнедельную изоляцию — на дому или в обсерваторий.