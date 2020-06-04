Коронавирус нашли в организме задушенного полицейскими Джорджа Флойда

Нью-Йорк, 4 июня. У афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими в городе Миннеаполис, был диагностирован коронавирус. Об этом говорится в отчете о вскрытии тела, который был обнародован на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.

«Результаты анализов на COVID-19 оказались положительными по состоянию дел на 3 мая 2020 года», — говорится в документе.

Отчет подписан главным судмедэкспертом округа Эндрю Бейкером. При этом экспертиза не включила COVID-19 в перечень факторов, которые могли способствовать смерти 46-летнего Флойда.

Ранее стало известно, что Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

Напомним, полиция США применила резиновые пули против продюсера радио Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты в Вашингтоне, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда. До стрельбы правоохранители знали, что перед ними находится представитель прессы.

По ее словам, полицейские также распыляли в сторону митингующих слезоточивый газ. Продюсер несколько раз повторила, что является сотрудником СМИ, кроме того, на ее шее висела пресс-карта.

После этого стражи порядка повалили женщину на землю. Она добавила, что отношение полиции к журналистам было таким же, как и к протестующим.

Ранее правоохранители Миннесоты целенаправленно применили слезоточивый спрей против съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, так же освещавших беспорядки.