Вооруженный ножом мужчина атаковал учеников и сотрудников школы в Китае

Пекин, 4 июня. Мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников начальной школы на юге Китая, пострадали не менее 40 человек, сообщает правительство уезда Цанъу городского округа Учжоу.

Нападение на учебное заведение произошло приблизительно в 8.30. Отмечается, что директор начальной школы, охранник и один из учеников находятся в тяжелом состоянии.

Злоумышленником оказался 50-летний охранник. Он был задержан, правоохранительные органы выясняют мотивы преступления.

Ранее сообщалось, что переход на дистанционное обучение из-за коронавируса изменил планы школьника из Красноярска, собиравшегося организовать теракт в учебном заведении. Полиция изъяла у подростка охотничий обрез с патронами, самодельные взрывные устройства, а также дневник, с описанием плана нападения на школу.