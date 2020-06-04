Гордон заявил, что научился гипнотическим приемам у Кашпировского

Москва, 4 июня. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что владеет «профессиональными приемами», при помощи которых якобы гипнотизирует людей во время интервью. По его словам, «хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство».

«Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал», — подчеркнул он.

Как уточнил журналист в эфире телеканала «Украина 24», он много лет дружил с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Гордон заявил, что тот якобы обучил его «навыкам психологического влияния».

«Я вам скажу больше — мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет», — сказал он.

Ранее Гордон стал гостем известного российского блогера Юрия Дудя. Главными темами разговора ожидаемо стали отношения между Россией и Украиной, а также война в Донбассе.

Однако зрители обратили внимание не столько на повестку беседы, сколько на внешний вид Гордона. Украинский журналист пришел на встречу с Дудем в одежде, которая сочетает цвета российского флага — белых штанах, синих носках и красных туфлях.

Отметим, что Гордон является ярым сторонником Евромайдана и приверженцем украинской власти. Однако в последнее время журналист все чаще высказывает критические замечания в адрес руководства страны. Так, например, он заявил, что уровень жизни в Крыму и Донбассе намного выше, чем на Украине, поэтому Киеву нечем будет «соблазнить» эти регионы. Гордон подчеркнул, что «государство должно мудро думать об этом, но мудрых мало».

Кроме того, он признал, что всепоглощающая коррупция, война и развал экономики стали единственными результатами госпереворота 2014 года.