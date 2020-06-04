Минобороны РФ сообщило о подготовке к испытаниям вакцины от коронавируса

Москва, 4 июня. Военнослужащие-добровольцы прошли углубленное медицинское обследование перед испытанием новой вакцины от коронавируса, сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее стало известно, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Ожидается, что клинические испытания будут завершены уже к концу июля.

«Военнослужащие из состава первой группы добровольцев, накануне прибывших в специальное медицинское учреждение Минобороны РФ, прошли всестороннее углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины на людях», — сообщили в ведомстве.

Как отмечают в Минобороны, все добровольцы и медицинский персонал, который будет обеспечивать проведение эксперимента, сдали анализы на коронавирус.

По итогам медицинских обследований будет сформирован окончательный состав группы, которую поместят на двухнедельный карантин перед вакцинацией.

Ранее сообщалось, что среди 50-ти отобранных министерством обороны военнослужащих-добровольцев есть пять женщин. К добровольцам предъявлялись строгие критерии отбора. Все кандидаты предоставили подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических и гематологических, которые могли бы затруднить проведение клинических исследований.