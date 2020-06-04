Работающим в пандемию волонтерам могут помочь получить гражданство РФ

Москва, 4 июня. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров предложил снизить требования для получения гражданства иностранными студентами — волонтерами, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса.

Письмо было направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Как передает RT, Комисаров уточнил, что в борьбе с пандемией государству помогает очень много волонтеров. К волонтерским движениям присоединились и иностранные студенты, которые получают образование в России.

По мнению Комиссарова, одним из инструментов поощрения за труд может быть упрощение порядка получения российского гражданства.

«Просим рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Российской Федерации для иностранных студентов, проявивших себя в качестве волонтеров в период борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в письме.

Ранее Министерство здравоохранения РФ сообщило о новом первом симптоме COVID-19, которого раньше не было в официальном перечне первых признаков заболевания. Специалисты Минздрава заявили, что поражения кожи могут свидетельствовать о наличии коронавируса в организме.

В сообщении ведомства подчеркивается, что медики пришли к такому выводу, наблюдая за пациентами с COVID-19 у которых появлялась сыпь на коже после заражения вирусом. Специалисты разделили кожные сыпи на 7 групп в зависимости от их этиологии и механизмов развития. На данный момент медики изучают отличия кожных поражений при коронавирусе от других инфекционных экзантем и дерматозов.

До этого сообщалось, что почти половина инфицированных коронавирусом отмечает среди первых признаков, такой симптом как потеря вкуса. Ученые из Университета Толедо (Огайо, США) установили, что практически 50% людей с подтвержденным COVID-19 замечают изменения в своем ощущении вкуса.