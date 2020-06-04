Минздрав РФ выявил новый первый симптом COVID-19

Москва, 4 июня. Министерство здравоохранения РФ сообщило о новом первом симптоме COVID-19, которого раньше не было в официальном перечне первых признаков заболевания. Специалисты Минздрава заявили, что поражения кожи могут свидетельствовать о наличии коронавируса в организме.

В сообщении ведомства подчеркивается, что медики пришли к такому выводу, наблюдая за пациентами с COVID-19 у которых появлялась сыпь на коже после заражения вирусом. Специалисты разделили кожные сыпи на 7 групп в зависимости от их этиологии и механизмов развития. На данный момент медики изучают отличия кожных поражений при коронавирусе от других инфекционных экзантем и дерматозов.

До этого сообщалось, что почти половина инфицированных коронавирусом отмечает среди первых признаков, такой симптом как потеря вкуса. Ученые из Университета Толедо (Огайо, США) установили, что практически 50% людей с подтвержденным COVID-19 замечают изменения в своем ощущении вкуса.

Ранее эксперты Минздрава назвали симптомы, которые наблюдаются у заразившихся коронавирусом детей до 3-х лет. По словам медиков, при заражении коронавирусом у малышей наблюдаются заложенность носа, боль в горле, а также диарея и боль в животе. Кроме того, у детей повышается температура тела.