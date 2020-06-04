Украинцы вынесли «слуге народа» Арахамии «модный приговор» за брендовые кроссовки в Раде

Киев, 4 июня. Председатель фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия был замечен в сессионном зале Верховной рады в брендовых кроссовках Puma за 4,4 тыс. гривен (11,2 тыс. рублей).
Фотографией парламентария в кроссовках поделилась журналистка Варвара Квитка.
«Как пишет Vogue Ukraine, этим летом streetstyle-звезды предлагают комбинировать городской стиль и классические вещи со спортивными деталями для интересных повседневных образов. Мне кажется, Давид Георгиевич в клетчатом пиджаке и «папиных» кроссовках может стать топ-моделью первой фэшн-фотосессии под куполом Рады», — иронично отмечает журналистка.
Недовольные украинцы устроили Арахамии «модный приговор» в комментариях поста Варвары Квитки.
«Понторезы... Надо на законодательном уровне установить им дресс-код и выдавать робы, как у шахтеров или строителей», — негодует Роман Ромашко.
«В кроссовках в Раду ходят... Что они там напринимают?» — недоумевает Тимур Рыбалка.
«Да хоть золотые... Только рогули и кугуты ходят в Раду в кроссовках! Из грязи в князи... Типа на стиле... А по ходу просто жлоб...» — не оценила образ Арахамии Инга Новикова.
«Ну не стоят они 4,4 тыс. гривен... Я бы такие точно не купила! И не потому, что дорого. Не комильфо. Давид хоть и взял нейтральную расцветку, но на мужчине они как на козе венок», — пишет Алена Каленчук.
Ранее Давид Арахамия признавался, что практикует трансцендентальную медитацию во время заседаний Верховной рады. Он говорит, что для хорошего самочувствия надо медитировать два раза в день по 20 минут. Арахамия подчеркнул, что использует медитацию, когда ему «хочется кого-то убить».