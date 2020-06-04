Посольство РФ призвало власти США освободить россиян из тюрем

Вашингтон, 4 июня. Посольство РФ в США призвало Вашингтон освободить из тюрем всех отбывающих в них наказание россиян из-за распространения коронавируса. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян», — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что «тяжелая ситуация с распространением COVID-19» угрожает здоровью россиян, заключенных в американских тюрьмах. Антонов призвал Госдеп незамедлительно оказать должную медицинскую помощь российскому летчику Константину Ярошенко, который содержится тюрьме Данбери (штат Коннектикут).

«Особое беспокойство вызывают лица, страдающие серьезными заболеваниями: они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом», — подчеркнул Антонов.

Ранее освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина призвала изменить меру пресечения содержащимся в тюрьмах Европы и США соотечественникам на фоне пандемии коронавируса. Отмечалось, что родные граждан РФ, отбывающих наказание за рубежом, подготовили и отправили открытое обращение председателю Совета по правам человека в ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер. Они попросили проявить гуманизм в отношении заключенных в этот сложный период.