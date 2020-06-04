Инфекционист рассказала, что снижает риск заболевания COVID-19 в десятки раз

Москва, 4 июня. Главным путем передачи коронавируса является воздушно-капельный, поэтому при ношении масок риск инфицирования снижается в десятки раз, завила врач-инфекционист Ирина Иванова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за пандемии, в рамках которого возобновят работу многие предприятия сферы услуг.

Инфекционист подчеркивает, что необходимо продолжать носить медицинские маски несмотря на ослабление ограничений.

«При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. А так как коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, человек, не зная того, что болен, может передать вирус другим людям. Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз», — объясняет специалист.

Иванова напоминает, что медицинская маска является эффективным средством защиты в закрытых помещениях и при скоплении большого количества людей. Она советует менять маску каждые 2 часа.

Ранее психолог Людмила Ткаченко раскрыла способ, позволяющий детям привыкнуть к медицинской маске, которую необходимо носить в общественных местах из-за распространения коронавируса. По ее словам, с детьми необходимо использовать игровые формы, например, связать ношение средства защиты с любимыми супергероями.