Greenpeace оценил экологический ущерб от аварии в Норильске

Москва, 4 июня. Авария на ТЭЦ-3 в Норильске стала крупнейшим разливом нефтепродуктов в арктической зоне РФ, устранение ее последствий займет более 10 лет, заявил координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков.

Напомним, что около 20 тыс. тонн дизельного топлива вылилось из цистерны после ЧП на ТЭЦ-3. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании у президента России Владимира Путина по поводу ликвидации ЧС отметила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

«До какого-то приемлемого уровня восстановления потребуется больше 10 лет. <…> Восстанавливаться экосистемы будут очень долго, потому что это северные широты и там очень низкая биологическая активность», — отмечает Яблоков.

Эксперт не исключает возможного попадания нефтепродуктов в Карское море. Согласно данным российского отделения Greenpeace, эта катастрофа является крупнейшей подобной аварией в арктической зоне РФ.

«Пролилось 15 тысяч тонн топлива в воду и 6 на суше. Сейчас оно на поверхности и его можно собрать, со временем, оно будет оседать на дно и станет вторичным загрязнителем», — говорит эколог.

По его словам, убрать из воды всю нефть невозможно. Топливо смешивается с водой и опускается на дно. Яблоков отмечает, что прежде всего необходимо убрать как можно больше загрязненного грунта. После этого надо будет провести биологическую рекультивацию и попытаться восстановить загрязненные экосистемы.

Ранее следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент разлива дизельного топлива в Норильске, а также работа сотрудников ведомства на месте происшествия. На данный момент возбуждено три уголовных дела по следующим статьям: «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод».