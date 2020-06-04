Инфекционист объяснила, от чего зависят сроки новой волны коронавируса

Москва, 4 июня. Сроки наступления второй волны коронавируса в РФ будут зависеть от того, каким будет лето. При этом интенсивность второй волны в любом случае будет меньше, говорит заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

По ее словам, учитывая новизну вируса и низкую долю населения с иммунитетом к нему, избежать новой волны скорее всего не удастся.

«Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», — объясняет Трифонова.

Специалист утверждает, что интенсивность второй волны будет меньше, так как определенная часть россиян уже поборола COVID-19.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отмечал, что риск очередного всплеска заболеваемости COVID-19 будет сохраняться до тех пор, пока вирус не будет купирован.

Вирусолог Вадим Покровский в свою очередь заявлял, что «щит» от новой волны коронавируса появится после того, как будет создана вакцина, а также большая часть населения выработает иммунитет к инфекции.