Посольство РФ потребовало от Госдепа оказать медицинскую помощь Ярошенко

Вашингтон, 4 июня. Посольство РФ в США выразило обеспокоенность состоянием здоровья россиянина Константина Ярошенко, который содержится в американской тюрьме. Российские дипломаты направили в Госдепартамент ноту с требованием незамедлительно оказать ему медпомощь.

«Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств. Жалобы заключенного и письма посольства в адрес руководства тюрьмы попросту игнорируются», — отмечается в заявлении российского посла Анатолия Антонова.

Он сообщил, что посольство РФ направило ноту в Госдепартамент США с требованием оперативно принять меры по оказанию медицинских услуг россиянину. Антонов призвал правоохранительные органы США обратить внимание на положение граждан России в американских тюрьмах.

«Настало время решительных действий. Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян», — заявил российский посол.

Напомним, что российский летчик Константин Ярошенко в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме по обвинению в транспортировке крупной партии наркотиков на территорию США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва обеспокоена состоянием здоровья своих граждан в американских тюрьмах, где фиксируются новые вспышки заболевания коронавирусом. Посол РФ в США Анатолий Антонов до этого также просил американские власти проявить человечность в отношении граждан России.