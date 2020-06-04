Washington Post раскритиковал Трампа за превращение США в «жалкого изгоя»

Вашингтон, 4 июня. США, которые ранее оказывали помощь другим государствам, страдающим от различных бедствий, теперь сами вынуждены получать иностранную помощь из-за пандемии коронавируса, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.

«Я задаюсь вопросом: а что находится ниже дна? Ведь именно там мы оказались сегодня, после ответных мер президента Трампа на демонстрации, которые захлестнули США», — пишет автор статьи на The Washington Post.

Бут подчеркивает, что неспособность Трампа противостоять пандемии, которая убила в США больше людей, чем в любом другом государстве, демонстрирует, что американское правительство некомпетентно. Также он отмечает, что по престижу Вашингтона серьезно ударила гибель чернокожего американца Джорджа Флойда, который стал жертвой превышения полномочий правоохранительных органов.

«Мы стали международным изгоем из-за того, что наши полицейские силы, вдохновленные нашим президентом-расистом, плохо обращаются с цветным населением», — отмечает Макс Бут.

Он говорит, что целью Трампа было сделать так, чтобы мир больше не смеялся над Америкой.

«Миссия выполнена. Вместо того чтобы смеяться, мир плачет от того, кем мы стали», — резюмирует журналист.

Ранее стало известно, что модераторы социальной сети Twitter впервые отметили твиты президента США Дональда Трампа меткой, означающей, что в публикации содержится ложь и непроверенная информация. Отметим, что Трамп опубликовал несколько твитов, в которых раскритиковал голосование по почте, назвав его «непрозрачным» и «мошенническим».