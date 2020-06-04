Эксперты рассказали, в каких торговых сетях в России выгоднее покупать алкоголь

Москва, 4 июня. Средние цены на спиртные напитки в РФ с мая 2019 по май 2020 года в разных продовольственных сетях изменились разнонаправленно: где-то пиво подорожало на 10%, а где-то водка подешевела на 24%, сообщают в рекомендательном сервисе Rate&Goods.

Исследование было проведено на базе информации из 259 тыс. чеков из крупных российских торговых сетей. Сервис проанализировал усредненные цены на разные алкогольные напитки.

«Средняя цена на пиво выросла во многих торговых сетях: больше всего в магазинах «Перекресток» — на 10% и «Дикси» — 9%. Магазины, где средняя цена на пиво, наоборот, упала: «Окей» — на 2%, «Магнит» — на 3%, «Лента» — на 10%, и Metro — на рекордные 24%», — сообщают аналитики.

При этом в Rate&Goods подчеркивают, что если оценивать все сети, то цена на пиво сократилась на 0,45%.

Цены на вино выросли на 30% в «Мария-РА» и на 21% в «Окей», а упали — в «Дикси» (8%), «Перекрестке» (9%) и Metro (16%). Совокупная стоимость вина в российских магазинах за год возросла на 0,12%.

Отмечается, что водка подорожала почти во всех торговых сетях: наибольший рост ее средней стоимости зафиксирован в «Окей» — 48% и «Мария-РА» — 38%. Наибольшее снижение цены на водку зафиксировано в «Перекрестке» — 24%. Общий показатель снизился на 0,26%.

В апреле сообщалось, что в России наблюдается падение спроса на водку и другой алкоголь. В Росалкогольрегулировании отмечали, что в марте повышенным спросом пользовался импортный алкоголь, так как россияне ждали повышения цен. Эксперты говорят, что падение спроса также могло быть связано с тем, что россияне сделали запасы перед пандемией коронавируса.