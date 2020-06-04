Банкир объяснил, от чего зависит возвращение украинских товаров на российский рынок

Москва, 4 июня. Украинские экспортеры все еще могут вернуть утерянные позиции на российском рынке, однако не во всех отраслях и при соблюдении ряда условий, заявил глава Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

Объем взаимной торговли Москвы и Киева с 2014 года сократился в 3 раза. До 2014 года на Украину приходилось 6,2% внешнеторгового оборота России, то в прошлом году этот показатель составлял 2,7%.

Панкин считает, что несмотря на продолжающееся сокращение торгового оборота, у России и Украины сохраняется потенциал для развития дальнейшего сотрудничества.

«Конечно, утерянные позиции украинских экспортеров высокотехнологичной продукции, например, в авиа- и ракетостроении и других областях, в том числе связанных с военно-техническим сотрудничеством, вряд ли могут быть восстановлены, поскольку, среди прочих факторов, российские производства уже переключились на других, преимущественно российских, поставщиков», — говорит специалист.

При этом он подчеркивает, что вес и экономическое значение российского рынка для Киева гораздо выше, чем украинского для Москвы: на пике в Россию направлялась четверть украинского экспорта, тогда как на Украину приходилось всего лишь 5% экспорта РФ.

Ранее сообщалось, что доля Украины во внешнем товарообороте Крыма выросла в минувшем году на 9% и достигла 38,2%. В основном торговля осуществлялась продуктами питания, химпродукцией и металлоизделиями. По данным ТАСС, внешнеторговый оборот республики в 2019 году оценивается в 93,6 миллиона долларов или 115,6% к объемам 2018 года.