Глава офиса Зеленского заявил, что Украина «хоть завтра» может стать частью ЕС

Киев, 4 июня. Украина не имеет временных рамок относительно возможного вступления в Евросоюз, она может это сделать «хоть бы завтра», заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

«У нас нет временных границ для вступления Украины в ЕС. Мы могли бы вступить и завтра», — сказал Ермак.

Напомним, что 21 февраля 2019 года на Украине вступил в силу закон, закрепляющий в конституции страны курс на вступление в Евросоюз и НАТО. В преамбуле основного закона утверждена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости евроатлантического курса Украины».

Также Андрей Ермак заявил, что саммит в «нормандском формате» состоится в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, диалог с РФ по Донбассу продолжается, хоть он и оценивает его как «сложный».

Ранее министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявлял, что Евросоюз должен продолжать давать деньги Киеву, при этом сохраняя санкции против РФ. По словам Резникова, Украина сейчас обладает «фантастическими человеческими ресурсами», и Киеву необходимо лишь «технически увеличить потенциал». Министр выразил уверенность, что в этом случае Европа «еще будет завидовать тому, какой сильной является Украина».