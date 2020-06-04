Парад Победы в Москве пройдет по образцу 1945 года

Москва, 4 июня. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади пройдет по образцу 1945 года. В торжественном мероприятии примут участие 225 единиц техники, 14 тыс. солдат и офицеров, а также военные расчеты из 19 государств.

Источник из Министерства обороны отмечает, что первыми на Красной площади промаршируют пешие военнослужащие, после чего пройдет бронетехника, а в небе над столицей пролетят 55 самолетов и 20 вертолетов. Торжественный смотр будет завершен шествием военнослужащих, которые продемонстрируют приемы перестроения с оружием.

Отмечается, что вечером прогремит салют, который будет аналогичным историческому. Также в параде могут принять участие военные в исторической форме и группы с боевыми знаменами прославленных полков, дивизий, армий и фронтов.

Торжественные мероприятия пройдут в 9 городах-героях и 19 населенных пунктах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и армий.

Напомним, что основную часть участников парада Победы составят военнослужащие, которые имеющие иммунитет к коронавирусу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал исключить контакты личного состава парадных расчетов с посторонними лицами. Также Шойгу отметил, что для участия в торжественном смотрен 24 июня были отправлены приглашения ВС 19 государств.