Сирия, 4 июня. В Идлибе «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз спровоцировала столкновение с сирийской армией. В Алеппо при перестрелке между протурецкими группировками погиб мирный житель. ВС США в очередной раз попытались сорвать патрулирование военной полиции ВС РФ в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: в Дейр-эз-Зор направили подкрепление; в Идлибе и Латакии открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков.

«Сирийская национальная армия» (СНА): арестовала в Алеппо женщину, обвиняемую в связи с террористами «Исламского государства»1 и застрелила мирного жителя.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля курдских боевиков в Ракке и установке бомбы в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции правительственных войск в Латакии и Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились двух боевиков при взрыве заминированного автомобиля в Ракке; арестовали в лагере беженцев «Аль-Хол» в Хасаке 8 женщин.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой из 20 единиц техники в Идлиб; предотвратили теракт в Хасаке.

Международная коалиция: нанесла авиаудар на севере Ирака по опорному пункту террористов «Исламского государства»; попыталась сорвать патрулирование военной полиции ВС РФ на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии сообщает, что на территории страны были зафиксированы еще три случая выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших возросло до 53 человек, 6 пациентов скончались. Общее число заболевших остается прежним — 123 человека.

Провинция Латакия

Как сообщает агентство Aleppo AMC, истребители ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзной им «Исламской партии Туркестана»¹ и нанесли удары по предместья города Кбана, где расположены опорные пункты группировок, откуда боевики вели обстрел позиций армии и мирных поселений. Напомним, что обе организации отказались от соблюдения режима прекращения огня и совершают атаки из указанного района.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб возрастает напряжением между военной полицией «Сирийской национальной армии» и другими подконтрольными Турции группировками. Согласно данным источника в сети Twitter @NotWoofers, конфликт произошел после того, как полиция СНА задержала женщину, которую подозревают в связи с террористами «Исламского государства». В ходе перестрелки в жилом квартале города, был смертельно ранен мирный житель.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно информации издания Alkhabour21, неопознанный самолет нанес несколько авиаударов по объектам иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции в окрестностях города Абу-Кемаль. Информация о раненных и причиненном материальном ущербе уточнятся.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), сообщила, что на восток провинции прибыли подразделения проправительственного ополчения «Лива Фатимиюн». Дополнительные силы были развернуты у города Меядин и поселения Аль-Хирак, позднее в районе прибыл конвой из 20 грузовиков с материально-техническим обеспечением и боеприпасами.

Несколько боевиков «Демократических сил Сирии» получили ранения в результате срабатывания СВУ рядом с их автомобилем в городе Дибан. Предполагается, что бомба была установлена террористами «Исламского государства». В Ас-Сусе взрыв мотоцикла ранил двух детей. Напомним, что несколькими днями ранее боевики провели серию рейдов с обысками в домах у местных жителей, после чего арестовали несколько человек, которым предъявили обвинения в организации терактов и пособничестве ИГ.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются столкновения у предгорий Джебель аз-Завия. По информации порталаMasar Press Net, сирийские военнослужащие ведут огонь из тяжелой артиллерии по окрестностям деревень Аль-Бара и Кансафра, где укрываются отряды боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Источник в сети Twitter @silkroadsy указывает, что из-за вылазок террористов, которые провоцируют правительственные войска на ответные боевые действия, местные жители покидают район. Позже возобновили работу разведывательные беспилотники ВВС Сирии. Дрон сирийской армии был замечен над позициями боевиков у предгорий Джебель аз-Завия.

Как передает источник в сети Twitter @QaalatM, в Идлиб прибыл еще один конвой ВС Турции, в состав автоколонны из 20 единиц техники вошли как бронированные автомобили, так и грузовики с материально-техническим обеспечением.

Провинция Ракка

Днем в зоне оккупации курдских бандгрупп прогремел очередной взрыв. Как передает портал Aleppo AMC, инцидент произошел в поселке Аль-Мазраа, где самодельная бомба взорвалась в автомобиле SDF, убив двух боевиков. Пока что ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы. Силы безопасности SDF подозревают, что за этим стоят террористы ИГ.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Step News, у поселка Тель-Тамр днем был замечен конвой военной полиции ВС РФ, проводящий патрулирование по трассе М4. Позднее Telegram-канала Warjournal сообщил, что военная полиция столкнулась с американскими военнослужащими, который пытались препятствовать патрулированию. К конвою, который двигался по своему маршруту в поселке Каср эд-Диб пристроилась колонна международной коалиции, после чего начала преследование. Конфликт бы исчерпан после переговоров двух сторон, которые удалось провести после вынужденной остановки патруля.

Министерство обороны Турции сообщило о том, что в районе города Рас аль-Айн спецподразделение ликвидировало курдского боевика из «Отрядов народной самообороны» при попытке въехать в город на заминированном мотоцикле. После остановки на дорожном контрольно-пропускном пункте боевик предпринял попытку скрыться и совершил самоподрыв.

Согласно данным издания Alkhabour21, в лагере «Аль-Хол» боевики «Демократических сил Сирии» провели рейд с обысками в палатках, после которого заключили под стражу 8 жен и вдов террористов «Исламского государства», которые накануне приняли участие в шествии. Днем ранее в пятом секторе лагеря жены террористов устроили демонстрацию в знак поддержки самоназванного «халифата».

На севере провинции боевики «Сирийской национальной армии» продолжают грабить местное население. Согласно информации портала Al Nour, боевики ввели новый налог для фермеров, потребовав выплату 5 тысяч сирийский фунтов и 6 мешков пшеницы за каждый дунам своей земли.

Ирак

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь», истребители международной коалиции нанесли авиаудар по объекту боевиков «Исламского государства» в иракской провинции Киркук. Авиаудар был нанесен в рамках подготовки к контртеррористической операции «Герои Ирака — победа суверенитета», целью которой является зачистка регионов к юго-западу от Киркука, вплоть до границы с провинцией Салах эд-Дин. Напомним, с 2017 года так называемый «треугольник смерти» между провинциями Киркук, Дияла и Салах эд-Дин стали стали убежищем для террористов ИГ1, не смотря проводимые до этого совместные операции ВС Ирака и коалиции, которые не сумели до конца перерезать пути снабжения боевиков и уничтожить их лагеря подготовки.

1 Организация запрещена на территории РФ.