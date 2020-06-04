Глава офиса Зеленского оценил диалог с Россией по Донбассу

Киев, 4 июня. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что саммит в «нормандском формате» состоится в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, диалог с Россией по Донбассу продолжается, хоть он и оценивает его как «сложный».

В интервью германской медиагруппе Funke Ермак выразил уверенность, что «еще в этом году пройдет саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России в Берлине». По его словам, он надеется, что будет достигнут прогресс в деле урегулирования конфликта в Донбассе.

«В координации с [заместителем руководителя администрации президента РФ] Дмитрием Козаком нам удалось провести обмен пленными [между Киевом и республиками Донбасса]. Порой это сложный диалог, но диалог с Россией идет», — заявил он.

Ермак сообщил также, что на следующей видеоконференции Контактной группы Киев намерен назначить на переговорах в минском формате представителей Донбасса из числа переселенцев, проживающих на подконтрольной украинским властям территории. По его словам, это будут граждане Украины, представители НПО, духовенства, не принимавшие участие в боевых действиях против Киева.

Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе поездки в Берлин сообщил, что переговоры глав МИД государств, входящих в «нормандский формат», состоятся в ближайшее время.

Последняя встреча в «нормандском формате» прошла 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы «нормандской четверки». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пропускных пунктов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не намерена договариваться о новом «нормандском саммите» до тех пор, пока не будут выполнены положения предыдущей встречи «четверки». Лавров подчеркнул, что Киев не желает общаться с представителями республик, а предпочитает обсуждать проблему лишь на «минских полях».

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год Донецкая и Луганская народные республики не приняли итогов Майдана и потребовали независимости. В ответ новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, развернуло против них военную кампанию.