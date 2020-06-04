Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне

Москва, 4 июня. Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которых вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, должно настораживать и то, что телефон начинает «жить своей жизнью»: включаться и выключаться, быстро садиться и т. д.

Кусков говорит, что существуют легальные и нелегальные способы прослушки. Первые используют сотрудники ФСБ, МВД на основании решения суда, а вторые обычно используются ревнивыми мужьями или женами, а также бизнес-конкурентами.

Специалист советует регулярно проверять список установленных приложений, чтобы там не оказались прослушивающие приложения. Он говорит, если в смартфоне очень быстро садится батарея, то это может говорить о том, что работает какая-то программа в фоновом режиме.

«Необходимо также установить специальные программы, которые купируют работу подобных приложений. Если вы в этом не разбираетесь, идите в сервис-центр, где вам помогут сделать все, что нужно», — резюмировал Денис Кусков.

Ранее заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин дал владельцам смартфонов советы, как защититься от слежки и прослушки. По словам эксперта, стоит избегать скачивания приложений, которые запрашивают доступ к телефонной книге пользователя и не афишируют этого. Он подчеркнул, что одним из таких приложений является GetContact.