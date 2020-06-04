Аналитик предрек России новую модель потребления

Москва, 4 июня. Российский рынок продуктов питания после пандемии ждет новая модель потребления, считает гендиректор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

В беседе с радио Sputnik аналитик подчеркнул, что после пандемии COVID-19 возврата к прежней модели потребления продуктов питания в России ждать не стоит. Теперь ключевым фактором в выборе покупки становится цена, растет спрос на продукцию по акциям.

«Спрос на категорию «фреш» сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось, люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах», — отметил аналитик.

Спрос на продукты здорового питания сохранится, но претерпит изменения и будет «больше ориентирован на продукцию промышленного производства, которая позиционирует себя как здоровая». Однако, добавляет Федяков, далеко не всегда такая продукция несет реальную пользу.

По его мнению, сократится спрос на мясные деликатесы, россияне начнут отказываться от говядины и переходить на более дешевую свинину или на еще более дешевую курицу.

Ранее были озвучены результаты социологического исследования, согласно которому россияне стали экономить на покупках одежды, косметики, транспортных расходах и товарах для творчества во время действия ограничительных мер по коронавирусу.

44% россиян заявили, что существенно снизили свои расходы на приобретение одежды и обуви. 39% стали тратить меньше денег на поездки, а 37% респондентов снизили расходы на покупку косметики.