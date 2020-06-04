Noize MC упомянул «танцующего под Егора Крида Нурмагомедова» в своей новой песне

Москва, 4 июня. Хип-хоп исполнитель Иван Алексеев, более известный под творческим псевдонимом Noize MC, презентовал новый трек «Давай сбежим», который посвящен певцу Егору Криду. В композиции также упоминается боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. Видеоклип доступен на YouTube-канале Noize MC.

В тексте песни в частности говорится, что Нурмагомедов «тайком танцует под хит» Крида. Вероятно, эта строчка является отсылкой к скандалу вокруг отмены концерта поп-музыканта в Дагестане.

Напомним, что в 2018 году концерт Егора Крида в Дагестане не состоялся из-за многочисленных угроз, которые поступал в адрес певца. Нурмагомедов прокомментировал ситуацию словами «невелика потеря». Бойца раскритиковал рэпер Тимати — основатель лейбла Black Star, представителем которого на тот момент являлся Крид. Это вызвало резкую реакцию со стороны Нурмагомедова.

До этого сообщалось, что Тимати во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Анастасией Ивлеевой проколол себе губу. В этот момент количество зрителей эфира превысило 450 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Петербурге похоронили известного рэпера Романа Алексеева, который был солистом группы Bad Balance. 43-летний музыкант стал жертвой пожара в конце мая. По словам соседей, Алексеев и его мать часто употребляли алкоголь. В их квартире неоднократно происходило возгорание, но на этот раз пожара избежать не удалось.