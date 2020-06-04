Экономисты озвучили три сценария роста безработицы в России

Москва, 4 июня. Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования озвучили три возможных сценария роста безработицы в РФ на фоне пандемии коронавируса.

Оптимистичный сценарий подразумевает, что ограничительные меры будут сняты уже в этом месяце. В таком случае максимальный уровень безработицы в России составит не более 5,6%.

Согласно базовому сценарию, российская экономика сможет функционировать без ограничений уже осенью-зимой. При таком сценарии в следующем году ожидается увеличение роста безработицы до 8,3%. В 2022-2023 годах она будет составлять около 7%.

Пессимистичный прогноз предполагает снятие ограничительных мер лишь в первом квартале 2022 года. В таком случае максимальный уровень безработицы может достичь 10,7%.

По данным Росстата, в апреле 2020 года доля безработных в России составила 5,8% процента. В конце прошлого года был зафиксирован показатель в 4,6% процента.

Недавно Росстат отмечал, что самый низкий уровень безработицы в РФ за первый квартал этого года зафиксирован в Санкт-Петербурге. С января по март всего 1,5 % трудоспособного населения Петербурга испытывало трудности с нахождением работы.

Ранее исследование экспертов портала hh.ru показало, что в ближайшие 6 месяцев более трети российских компаний планируют сократить 16% своих сотрудников. Половина компаний в РФ уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от каждого пятого работника. Более 50% работодателей сообщили о сокращении фонда оплаты труда, зарплата выросла лишь в каждой десятой фирме.