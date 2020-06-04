Пушков прокомментировал бурные дебаты вокруг приглашения РФ на саммит G7

Москва, 4 июня. Дебаты о возможном участии России в саммите Группы семи отражают кризис G7 и нехватку РФ за столом переговоров, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор в своем микроблоге в Twitter отметил, что сценарий возвращения России в G7 обсуждают «от Оттавы до Парижа» так бурно, «словно Москва подала заявку».

«Москва заявку не подавала. Нелепы потуги Трюдо закрыть нам путь в структуру, в которую мы не рвемся. Эти дебаты отражают лишь кризис G7 и нехватку России за столом переговоров», — написал Пушков.

Напомним, до 2014 года существовал формат G8. Однако в том году Запад ввел санкции против России из-за воссоединения с Крымом и начала гражданской войны на Украине. При этом РФ неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отложит саммит G7, который он надеялся провести в следующем месяце, по крайней мере до сентября, и расширит список приглашенных, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию, передавали «Известия». По мнению главы Белого дома, приглашение российского коллеги Владимира Путина на саммит — «вопрос здравого смысла».

Мнение Трампа не разделили другие участники Группы семи. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не поддерживает возвращение России. На вопрос о том, примет ли он участие в G7, если придет Путин, Трюдо не ответил, заявив, что до встречи будет еще «много дискуссий».

В среду представитель Елисейского дворца сообщил, что власти Франции не видят предпосылок к возвращению к формату G8 с участием России. Он отметил, что представители Группы семи «должны искать пути диалога с Россией».