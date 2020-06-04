Поклонская объяснила, почему на Украине боятся российских СМИ

Москва, 4 июня. Власти Украины не хотят впускать в свое информационное пространство кого-то из России, потому что боятся правды о госперевороте 2014 года и о нарушении прав человека, которые уже 6 лет осуществляют киевские власти, прекратив водоснабжение Крыма. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

«На Украине не хотят нас слышать, они не хотят, чтобы люди слышали нас, а я хочу донести правду до жителей Украины, я хочу сказать людям, проживающим там, чтобы они не боялись», — говорит Поклонская.

По ее словам, настоящие изменники и преступники сейчас на Украине. По ее словам, она их знает, так как открывала против них уголовные дела и готова о них рассказать. При этом на Украине очень не хотят этого.

Российский парламентарий сообщила, что направила письмо в ООН с перечислением фактов нарушений норм международного права со стороны Киева.

«Я решила письменно изложить все факты на доступном для понимания всех участников ООН английском языке, указала, какие нормы международного права были нарушены и нарушаются украинской стороной по сей день уже 6 год, в связи с перекрытием подачи воды в Крым», — отмечает экс-прокурор Крыма.

Ранее Поклонская заявляла, что украинские власти реализуют план по развалу страны. По ее словам, Евромайдан стал первым шагом к расчленению и уничтожению Украины. Она подчеркивает, что киевские власти не занимаются созиданием, а лишь толкают страну на совершение международных преступлений.