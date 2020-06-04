МИД Украины заявил о готовности идти на компромиссы для возврата Крыма и Донбасса

Киев, 4 июня. Украина готова пойти на компромиссы, чтобы вернуть Донбасс и Крым. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что Украина «открыта для широких компромиссов», однако определенные «красные линии» не должны пересекаться. Такими линиями он назвал позицию Киева по вопросам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

Он отметил, что Украина не намерена отказываться от «суверенного контроля» над Донбассом или Крымом.

«Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу «красную линию» — суверенный контроль над границей. И вместо этого мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения», — заявил украинский министр.

Крым стал российским после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.Украина и некоторые западные страны решение крымчан не признают. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел демократическим путем и в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Он стал следствием государственного переворота в Киеве и создания Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ в течение пяти лет проводят операцию против вооруженных сил республик, регулярно нанося удары по населенным пунктам Донбасса.