Перенесшая COVID-19 актриса Бабенко дала совет людям, заразившимся коронавирусом

Москва, 4 июня. Актриса Алена Бабенко вылечилась от COVID-19, которым заразилась во время участия в шоу «Танцы со звездами». Артистка советует россиянам не бояться болезни и во всем следовать советам врачей.

«Хотела бы пожелать всем, кто вдруг, не дай Бог, заболел коронавирусом, чтобы они не паниковали и не боялись. Ничего страшного в этом нет», — сообщила Бабенко в интервью «Российской газете».

Она добавила, что все болеют COVID-10 по-разному, не у всех бывает тяжелая форма, а схема лечения таких пациентов уже отработана.

«Слушайтесь их [врачей], и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные «умирать», вместо того, чтобы лечиться в больнице. Ну это же глупость!» — подчеркнула она.

При этом Бабенко категорически не согласилась с утверждением о том, что участвовать в шоу «Танцы со звездами» не стоило. По ее словам, артисты обязаны «создавать людям настроение».

«Я могла предположить, что возможно заразиться. Так оно и случилось, но нисколько не жалею, что пошла в этот замечательный проект. И как люди радовались, получая какой-то грамм радости, просто отвлекаясь всего, что происходит, от остальной тяжелой информации, которую транслировали все СМИ, и телевидение в первую очередь, с утра до вечера», — отметила она.

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала организаторов шоу «Танцы со звездами» за халатное отношение к здоровью знаменитостей и других участников проекта. По ее мнению, продолжение съемок во время пандемии недопустимо. Миро выразила недоумение, почему после нескольких случаев заражения коронавирусом проект не был приостановлен.

«Неудивительно, что коронавирусом заболела третья участница неприличного шоу — Дарья Мороз. До бывшей жены Богомолова на том же проекте заразились еще менее известные дырочки — Мария Ивакова и Алена Бабенко», — напомнила Миро в своем монологе под названием «Совершенно больные на голову».

Блогер возмутилась, что «ради сомнительного пиара организаторы представления рискуют здоровьем» не только участников, но и собственным.