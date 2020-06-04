Эксперт рассказал о роли России в состыковке Crew Dragon с МКС

Москва, 4 июня. Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские детали, благодаря которым была стала возможной автоматическая стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС), рассказал эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

«Удачная стыковка Crew Dragon с МКС в автоматическом режиме осуществилась благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в ракетно-космической корпорации «Энергия», — говорит Лукашевич.

По его словам, благодаря этому Crew Dragon может стыковаться к российскому сегменту МКС.

Напомним, что 31 мая корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Дугласом Херли и Робертом Бенкеном состыковался с МКС. Это первый за 9 лет американский пилотируемый космический полет. Американские астронавты поделились своими впечатлениями о полете на Crew Dragon. По словам Херли, несмотря на современные технологии, отделение от Falcon 9 прошло «довольно жестко». Бенкен отметил, что на протяжении всего полета Crew Dragon «фыркал и пыхтел».

Ранее американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина по поводу успешной стыковки Crew Dragon с МКС, передает RT. Маск ответил Рогозину по-русски, при этом назвав его сэром. Предприниматель отметил, что рассчитывает на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.

Недавно немецкая газета Der Tagesspiegel писала, что Илон Маск перенял у России концепцию раздельной доставки людей и грузов к МКС.