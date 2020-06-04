Хафтар заявил, что ЛНА готова пойти на переговоры с ПНС после ухода Турции

Каир, 4 июня. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар сообщил египетским властям, что не намерен больше вести мирные переговоры с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), пока оно не отведет из Ливии турецких военных. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Хафтар ранее прибыл с неофициальным визитом в Каир для проведения переговоров.

«Хафтар придерживается своей позиции о том, что турецкие военные должны быть выведены до начала переговоров с Правительством согласия», — передала Al Arabiya, ссылаясь на собственные источники.

Кроме того, по данным телеканала, ЛНА потребовала, чтобы силы ПНС тоже оставили свои позиции. Сообщается, что командующий ЛНА обратился к правительству Египта с просьбой «задействовать соглашение о совместной межарабской обороне для противостояния турецкой агрессии».

Напомним, что ранее президент Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляет в Ливию тысячи боевиков террористических организаций, деятельность которых запрещена в России, таких как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. А Федеральное агентство новостей сообщало, что Анкара вербует для ПНС Ливии несовершеннолетних боевиков, записывая в наемники бандитских группировок Файеза Сарраджа десятки детей в возрасте от 16 до 18 лет.

В 2011 году Североатлантический альянс осуществил военную операцию в Ливии, воспользовавшись резолюцией Совбеза ООН, которая разрешила интервенцию с целью «защиты мирных жителей». В результате ливийский лидер Муаммар Каддафи был свергнут, а к власти в Триполи пришло так называемое Правительство национального согласия Ливии. Данная структура подконтрольна западным странам и напрямую связана с террористическими группировками «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.