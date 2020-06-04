Опубликовано видео массовой драки протестующих с полицейскими в Лондоне

Лондон, 4 июня. Волна протестов против расизма добралась и до Великобритании. Демонстранты устроили массовую драку с полицейскими у стен резиденции британского премьер-министра Бориса Джонсона. Кадры с места событий разместил у себя в Twitter журналист Майкл Хивер.

На видеозаписи видно, как толпа активистов бросает в стороны стражей правопорядка бутылки и различные предметы, при этом пытаясь прорвать оцепление и перелезть через ограду резиденции.

«Вы не представляете, что происходит! Это просто кошмар! Страшно наблюдать за тем, как бьют фактически беззащитных и ни в чем не виновных сотрудников полиции в Лондоне. Они даже не могут ответить, ведь их осудят либеральные СМИ!» — пишет журналист.

Днем 3 июня по улицам Лондона прошел марш в защиту прав темнокожего населения. Количество участников насчитывало несколько тысяч человек. Демонстранты прошли от Гайд-Парка до Парламентской площади, скандируя «Black lives matter».

London Police now being attacked. pic.twitter.com/DKVGl1ryY6 — Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 3, 2020

Ранее стало известно, что трое бывших офицеров, проходящих по делу погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Как сообщает RT, речь идет о Томасе Лейне, Александере Куэнге и Ту Тао.

Причиной массовых беспорядков в США стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские при задержании повалили его на землю, а один из правоохранителей надавил коленом ему на шею. Несмотря на слова мужчины о том, что ему трудно дышать, полицейский продолжал его удерживать. В итоге Флойд потерял сознание и умер в реанимации.