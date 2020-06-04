Скончался российский историк и литературовед Лев Мнухин

Москва, 4 июня. Исследователь творчества поэтессы Марины Цветаевой Лев Мнухин скончался в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Роспечати.

Мнухин скончался «после тяжелой и продолжительной болезни».

«Лев Абрамович был настоящим подвижником, бесконечно преданным русской культуре и интеллигенции. Он бережно хранил драгоценные осколки наследия великого русского поэта Марины Цветаевой, неустанно изучал и пропагандировал ее творчество. Его интересы распространялись на весь Серебряный век и трудные судьбы эмиграции», — отметил глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Мнухин в 1970-х годах у себя дома создал небольшой музей Цветаевой. Он был признанным авторитетом в сферах, связанных с историей русской литературы и интеллигенции.

В конце мая сообщалось, что заслуженный преподаватель МГУ, 89-летний Василий Зубенко, у которого был подтвержденный коронавирус, скончался в Москве. Преподаватель физики поступил в больницу имени Филатова 16 мая. Медики скорой установили, что мужчина упал дома и получил серьезную травму. Тест на коронавирус оказался положительным. Медики полторы недели боролись за жизнь Зубенко, но он скончался.