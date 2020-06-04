Психолог рассказала, как помочь детям привыкнуть к медицинской маске

Москва, 4 июня. Раскрыт способ помочь детям привыкнуть к медицинской маске, которую необходимо носить в общественных местах из-за распространения коронавируса. Действенным способом поделилась психолог семейного центра «Кутузовский» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Людмила Ткаченко.

Она отмечает, что обязательное ношение средств защиты стало большой проблемой для родителей, которым теперь необходимо объяснять это своим детям.

«Для детей помладше стоит использовать игровые формы, например, связать ношение маски с любимыми супергероями», — говорит специалист.

Она отмечает, что подростков могут привлечь многоразовые маски с принтами. Также им можно приводить в пример блогеров и знаменитостей. По словам психолога, детей старшего возраста убедить гораздо проще — достаточно просто рассказать им, от чего защищает маска.

Людмила Ткаченко также объяснила, как можно помочь ребенку социализироваться после длительного нахождения на карантине. Она говорит, что родителям необходимо больше гулять и играть с детьми, а также предоставить им возможность заниматься спортом. Так у детей будет возможность выплеснуть накопившуюся за период самоизоляции энергию.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил вероятность инфицирования COVID-19 от домашних грызунов. По его словам, скорее всего, возможность передачи человеку от крысы или хомяка очень маловероятна, передает RT. Передача вируса от кошки человеку тоже маловероятна.