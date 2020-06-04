Появилось видео разлива топлива в Норильске

Норильск, 4 июня. Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент разлива дизельного топлива в Норильске, а также работа сотрудников ведомства на месте происшествия.

На опубликованном видео заметно, что топливо вылилось на проезжую часть возле ТЭЦ №3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании». Разгерметизация резервуара привела к тому, что около 20 тысяч тонн топлива попали в реку Амбарная, а также близлежащий ручей. Общая площадь загрязнения составила около ста тысяч квадратных метров.

Также в ролике показана работа следователей, которые изучают место аварии и собирают показания у сотрудников компании. Специалисты СК уже изъяли документы по эксплуатации хранилища, а также собрали образцы грунта.

В настоящий момент возбуждено три уголовных дела по следующим статьям: «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод».

Сейчас от РСЧС на месте инцидента работают порядка 190 человек, 4 июня авиация МЧС России доставит в район ЧС 100 человек Сибирского спасательного центра. В ведомстве уточнили, что подразделения РСЧС откачали более 100 тонн нефтепродуктов, провели заборы воды в реках Дальдыкан, Амбарная, озере Пясино. Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлечена авиация.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация резервуара и разлив дизельного топлива. Нефтепродукты проникли в грунт и воду.