Зеленский сходил в кафе во время карантина

Киев, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский, нарушив режим самоизоляции, посетил кафе в Хмельницком. Фотография главы государства в компании была опубликована на странице его офиса в Instagram.

На фото Зеленский сидит за столиком в кафе в окружении соратников. Все они без масок, кто-то держит медицинскую маску в руках, у другого она спущена на подбородок.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии», — гласит подпись к фотографии.

В офисе Зеленского добавили, что обычно по вечерам в этой части города собирается много молодежи, а визит президента «вообще вызвал большой ажиотаж», горожане толпились у кафе, пытаясь сфотографироваться с Зеленским.

Отметим, что ресторанам и кафе на Украине официально разрешено принимать посетителей только с 5 июня.

Согласно последним данным, на Украине выявлено 24 823 случаев коронавируса, скончались 735 пациентов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, киевские эпидемиологи и экономисты ранее подвели предварительные итоги карантина, продолжавшегося на Украине с 14 марта. По их мнению, пока что стране удалось избежать массового распространения коронавируса, но реальный масштаб проблемы еще не виден из-за отсутствия тестов. Зато экономический ущерб от двухмесячного простоя экономики будет чувствоваться в стране еще ни один год.

В частности, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак сообщил, что по итогам карантина на Украине будет ощутимое падение экономики. А ВВП страны по итогам 2020 года может сократиться как минимум на 4,5%, максимум — на 11,5%.