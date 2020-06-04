Депутат Крупенников высказался за жесткость в переговорах с ПНС по возвращению россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с представителями Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Темой разговора было освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

В переговорах с Сергеем Лавровым принимали участие заместитель председателя Президентского совета ПНС Ахмед Майтиг и глава МИД ПНС Мухаммед Сияла. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что незаконное удерживание россиян в тюрьме Триполи — основное препятствие нормализации взаимодействия между сторонами.

Депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников в комментарии для Федерального агентства новостей отметил, что в вопросе возвращения россиян на родину необходимо занимать жесткую позицию.

«Я очень рад, что МИД подключился напрямую. Я надеюсь, что это возымеет действие. Видимо России нужно жестче с ними действовать, потому что наших ребят надо возвращать. Если они не понимают нормального дипломатического языка, то наверно надо принимать методы, которые обычно применяют США, когда стоит вопрос о безопасности их граждан. Если есть возможность, то нужно проявлять жесткость в переговорах», — говорит Крупенников.

По его словам, нужно жестче работать с людьми, которые ответственны за принятие решений. Он считает, что жесткая позиция российского внешнеполитического ведомства может ускорить возвращение Шугалея и Суэйфана в Россию.