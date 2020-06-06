حصاد أخبار ليبيا ، 6 يونيو: بدأ مسلحي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اخلاء طرابلس من أنصار الجيش الوطني الليبي ، دعا الرئيس المصري إلى سحب المرت

ليبيا ، 6 يونيو: ارهابيو حكومة الوفاق الوطني يريدون التخلص من كل من لا يدعم فايز السراج ، تحدث المسماري عن أسباب انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من ترهونة ، دعا الزعيم المصري السيسي إلى هدنة في ليبيا وسحب جميع المرتزقة ، مجلس النواب يطالب الأمم المتحدة بمنع نقل المرتزقة إلى البلاد.

أعلن صالح وحفتر والسيسي عن خطوات لحل الأزمة في ليبيا

طالبت مصر بوقف إطلاق النار في ليبيا وسحب المرتزقة من البلاد لمنع تصاعد الأزمة.

مسلحون موالون لتركيا من حكومة الوفاق الوطني الليبي يدمرون منازل المدنيين في ترهونة

تقوم عصابات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بسرقة وتدمير ترهونة. وقد أبلغ عن ذلك سكان المدينة الذين ينشرون صورا و مقاطع فيديو لجرائم المسلحين على شبكات التواصل الاجتماعي.

بدأ مسلحو وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي بإخلاء طرابلس من أنصار الجيش الوطني الليبي

أعلن الإرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي عن عملية جديدة (مدينة آمنة) ووعد الجهاديون باضطهاد جميع "المجرمين" الذين يعتقدون أنهم من أنصار الجيش الوطني الليبي.

حدد المسماري أسباب انسحاب الجيش الوطني الليبي من ترهونة

تحدث الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي ، أحمد المسماري ، خلال مؤتمر صحفي ، عن الضغط على الجيش الوطني الليبي بسبب المفاوضات في شكل 5 + 5 ، والانسحاب من ترهونة ، ومصالح تركيا في ليبيا.

مجلس النواب الليبي يطلب من الأمم المتحدة منع نقل المرتزقة والأسلحة

بعث مجلس النواب الليبي بطلب إلى الأمم المتحدة للسيطرة على الوضع في البلاد ومنع نقل المرتزقة الأجانب ووقف توريد الأسلحة.

ليبيا تواجه تركيا ، التي تحارب في البلاد من أجل النفط

قال المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن ليبيا تعارض عدوان تركيا وهي أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي ، التي تهتم فقط بالمعادن المتواجدة في المنطقة.