Украине предрекли массовое бегство призывников за границу из-за нежелания служить в ВСУ

Киев, 3 июня. Украинский журналист Руслан Коцаба рассказал, что Киев продолжает практику насильственной мобилизации из-за хронического недобора призывников. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, желающих проходить срочную службу на Украине практически не осталось, а план по призыву не выполняется уже третий год.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что намерен привести систему военного учета и деятельности местных органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО. Если его предложение найдет поддержку в Верховной раде, то длительность военных сборов существенно вырастет, уклонистов представители власти смогут законно отправлять в военкоматы прямо с улиц, а штрафы для них увеличатся в семь раз.

«Представьте себе абсурдность, когда, скорее всего, примут на протяжении недели законопроект как неотложный, как они любят иногда принимать ночью законы.

Таким образом, любая мать, которая имеет сыновей, желая, чтобы сыновья не шли на мясорубку, а я как пацифист считаю недопустимым военный способ решения экономических проблем, понимая, что каждая война – это экономика», — заявил Коцаба в эфире телеканала.

Кроме того, журналист предупредил, что, взяв курс на милитаризацию, Зеленский может спровоцировать массовое бегство граждан призывного возраст из страны, как это уже было в 2014 и 2015 годах.

«Я думаю, что таким способом господин Зеленский полностью себя дискредитировал, как только откроют безвиз, потому что сейчас он практически не работает, украинские матери захотят, чтобы их сыновья остались в живых, и попросят их покинуть страну», — предположил Коцаба.

Напомним, что украинское издание «Страна.ua» писало о том, что инициатива Зеленского может спровоцировать конфликт между президентом и праворадикальными группировками, так как многие националисты принимали участие в гражданской войне в Донбассе и являются резервистами. В случае вступления законопроекта в силу, их начнут в обязательном порядке привлекать к военным сборам. Подчеркивается, что без военного билета или призывного свидетельства, будет невозможно устроиться на работу.