Задержавшим Флойда экс-полицейским в США предъявили обвинение в убийстве

Нью-Йорк, 4 июня. Генеральная прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения в убийстве и подстрекательстве к убийству теперь уже бывшим полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает телекомпания CNN, в судебных материалах уточняется, что Дереку Шовину предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Его бывшие коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени.

Напомним, с 26 мая в Миннесоте и некоторых других штатах начались акции протеста и уличные беспорядки после смерти при задержании Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили на землю. Дерек Шовин надавил коленом ему на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. Вскоре подозреваемый афроамериканец скончался в больнице. В официальном заключении судебно-медицинской экспертизы способ смерти Флойда квалифицируется как «убийство».

Шовин и еще три сотрудника полиции, участвовавших в задержании Флойда, были уволены. Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения другим полицейским.

После инцидента вспыхнула волна протестов, которая переросла в массовые беспорядки и мародерство, передают «Известия». В 40 городах США был введен комендантский час. К подавлению беспорядков привлечены все силы полиции и Национальная гвардия США. Американские правоохранители используют для разгона протестующих резиновые пули, перцовые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

При этом они ведут неизбирательный огонь по людям. К настоящему моменту известно о нескольких десятках случаев, когда полиция открывала огонь резиновыми пулями по журналистам.