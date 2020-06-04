Поклонская заявила, что людей на Украине судят преступники

Москва, 4 июня. Лидер украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, который намеревался совершить теракт в Крыму и издевался над жителями Донбасса в ходе так называемой «АТО», должен сидеть в тюрьме. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Она напомнила, что Билецкий предпринимал попытку теракта в Симферополе, где под здание прокуратуры было установлено взрывное устройство.

«Он сегодня дает указания властям Украины чтобы «боевика» Поклонскую привлекли к ответственности за военные преступления. Где такое еще может быть? Такой маразм», – говорит Поклонская.

Также она заявила о причастности Билецкого к пыткам и издевательствам над жителями Донбасса во ходе так называемого «АТО».

«Сегодня на Украине преступники судят других людей. Это Билецкий должен сидеть в тюрьме, он в Донбассе убивал людей. Когда я заключала процессуальные документы у подельников Билецкого, мне они рассказали, как издевались над людьми в Донбассе», — отметила российский парламентарий.

Напомним, что недавно лидер неонацистской группировки «Национальный корпус», боевик и экс-депутат Рады Андрей Билецкий предложил устроить блокаду Донбасса, чтобы «прекратить страдания людей». Он убежден, что блокада Донбасса вынудит сдаться жителей региона. До этого он обвинял президента Украины Владимира Зеленского и Генштаб ВСУ в «импотентной политике». По мнению националиста, украинская армия должна действовать решительнее.