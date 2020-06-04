Пытавшаяся сбежать в Сирию Караулова рассказала о подготовке к свадьбе

Москва, 4 июня. Россиянка Варвара Караулова, которая в 2015 году предприняла попытку сбежать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), рассказала, как познакомилась со своим будущим мужем – адвокатом Олегом Елисеевым.

Елисеев был коллегой ее защитника Сергея Бадамшина, который отстаивал ее интересы во время судебного процесса. По словам Карауловой, она впервые встретила его около года назад в офисе Бадамшина.

«Сначала виделись с Олегом раз в неделю, потом два, а потом все больше и больше — так и получилось. Свадьба будет этим летом, точную дату разглашать не хотим», — приводит ее слова RT.

Караулова призналась, что хотела бы пригласить на свадьбу побольше людей, однако карантин накладывает определенные ограничения. Также освободившаяся год назад девушка рассказала, что вернулась на свое старое место работы – менеджером – и продолжает учиться в университете. Она планирует закончить его в следующем году, чтобы пойти в магистратуру.

2 июня Караулова узнала, что МВД подало ходатайство об установке надзора за ней до 2029 года. Уже в этот четверг состоится суд, на котором будет принято окончательное решение. Если суд поддержит позицию МВД, то Карауловой придется два раза в месяц отмечаться, а также обязательно находиться дома с десяти вечера до шести утра. Адвокатом Карауловой на процессе будет ее будущий муж – Олег Елисеев.

«Завтра мы пойдем в суд, меня будет защищать Олег. На самом деле, уже очень хотелось бы все это отпустить, жить без этой истории. Я чувствую себя абсолютно свободным человеком. И прошлое хочу оставить в прошлом», — заявила она.

Напомним, в 2015 году Караулову, которая тогда была студенткой философского факультета МГУ, задержали в Турции с группой россиян, пытавшихся примкнуть к боевикам в Сирии. Девушка сбежала из России втайне от родных и изменила имя, временно став Александрой Ивановой.

В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к 4,5 года лишения свободы. Россиянка вышла из колонии по УДО в апреле 2019 года. Ранее Караулова рассказала, как живет после тюрьмы.

1 Организация запрещена на территории РФ.