Донецк, 4 июня. Жители подконтрольного ВСУ населенного пункта Бердянское в Донецкой области оказали сопротивление мародерам из числа киевских силовиков: таксисты избили украинских военных, пытавшихся завладеть продуктами и алкоголем.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань сообщил журналистам, что в зоне ответственности 10-й бригады ВСУ возмущения в адрес киевских силовиков со стороны жителей подконтрольных ВСУ населенных пунктов принимают силовой характер.

В частности, 18 мая жители населенного пункта Бердянское избили младшего сержанта Гончара, когда тот пытался взломать продуктовый ларек. 31 мая мародерство продуктовых магазинов со стороны украинских военных переросло в массовую драку таксистов с военнослужащими 108-го батальона, передает «Русская Весна».

Военные пытались проехать в населенный пункт, чтобы пополнить запасы продуктов и алкоголя. Однако дорогу им перекрыли таксисты, не пустив мародеров в город. В результате драки трое боевиков получили различные травмы.

Отметим, последнее время поступает множество сообщений о росте небоевых потерь ВСУ. В частности, в конце мая один из инцидентов произошел в районе населенного пункта Катериновка. По приказу командира 1-го батальона 30 бригады ВСУ Кибальникова военнослужащие в районе поселения устанавливали минно-взрывные заграждения. Поскольку никто из начальства их действия не контролировал, они решили распить алкоголь. В результате украинские военные сбились с пути и попали в зону ответственности соседней роты. Там глава группы подорвался на мине ПМН-2.