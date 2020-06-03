حصاد أخبار سوريا 3 يونيو: انفجار عبوة ناسفة في دير الزور, استفزازات المسلحين في حماة

سوريا ، 3 يونيو: انفجار عبوة ناسفة في محافظة دير الزور وإصابة طفلين, قام المسلحين من "هيئة تحرير الشام" باستفزازات في محافظة حماة.

أسفر انفجار عبوة ناسفة في دير الزور عن إصابة طفلين

دوي انفجار مرة أخرى في المنطقة التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد.وكان انفجار عبوة ناسفة في حي سكني بقرية السوسة بمحافظة دير الزور مما أدى إلى إصابة طفلين.

والأطفال الآن في حالة مستقرة ويخضعون للإشراف الطبي. لا يعرف من قام بوضع عبوة ناسفة في حي سكني ، لكن من المحتمل أن العبوة الناسفة بقيت من القتال ضد إرهابيي الدولة الإسلامية في 2017، لم ينفذ المسلحون أعمال إزالة الألغام بشكل صحيح منذ أن احتلت العصابات الكردية هذه الأراضي.

استفزازات هيئة تحرير الشام في حماة

استمرت التوترات بسبب سلسلة من الاستفزازات من قبل هيئة تحرير الشام وقوات الحلفاء على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة.

اشتباكات باستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة في منطقة مستوطنة رويش. أفادت أنباء غير مؤكدة أنه في شمال حماة ، استأنف سلاح الجو السوري عملياته بعد أن أطلق مسلحون النار على مواقع للجيش. كما شنت الطائرات غارة جوية على معاقل الجماعات بالقرب من قرية زيارة وفي سهل الغاب.

انفجار قوي في الرقة

وحدث انفجار آخر في منطقة احتلال "قوات سوريا الديمقراطية". ووقع الحادث في قرية المزرعة في محافظة الرقة.

كان السبب قنبلة مفخخة تم تركيبها في سيارة أحد المقاتلين ، وانفجرت القنبلة أثناء تحركها على الطريق. أسفر الانفجار عن مقتل من المسلحين على الفور. حتى الآن ، لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن تركيب القنبلة ، لكن قوات الأمن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تشتبه في أن إرهابيين من تنظيم الدولة داعش هم وراءها.

هجوم على الإرهابيين في اللاذقية

قامت مقاتلات سلاح الجو السوري بطلعة جوية على مواقع الإرهابيين "هيئة تحريرالشام" و حلفاءهم "الحزب الإسلامي لتركستان"في ضواحي قرية كبانة التي تقع على الحدود بين محافظتي اللاذقية وإدلب ، حيث تقع معاقل هذه الجماعات من حيث اتت الهجمات على مواقع الجيش والمستوطنات المدنية.

وسنذكر بأن الجماعتين رفضتا الالتزام بوقف إطلاق النار وشنتا هجمات من المنطقة المحددة.