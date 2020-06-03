На Украине взвинтили цены на фрукты и ягоды

Киев, 3 июня. Цены на фрукты и ягоды на Украине по состоянию на начало июня достигли исторического максимума, несмотря на падение уровня доходов населения вследствие кризиса, вызванного пандемией. Об этом свидетельствуют данные аналитиков EastFruit и специалистов Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Отмечается, что оптовые цены на клубнику выросли в 2,6 раза. По мнению специалистов из плодоовощной ассоциации, главная причина роста стоимости — неблагоприятные погодные условия, которые повлияли на урожайность ягоды.

«Снижение урожая земляники садовой и высокий уровень цен могут оказать негативное влияние на перспективы экспорта этой ягоды в замороженном виде», — говорит Екатерина Зверева, директор по развитию УПОА.

Зафиксирован резкий рост цен на черешню, груши и яблоки. Большая часть урожая черешни погибла в результате заморозков и обильных осадков. Стоимость груш за год увеличилась почти на 35%.

Согласно прогнозам специалистов, голубика будет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже, чем в 2019 году.

В мае сообщалось, что руководители сразу нескольких фермерских объединений и агропромышленных фирм Украины выступили с заявлением, в котором подвергли критике осуществляемую властями «земельную реформу» и заявили о намерении бойкотировать не только посевную кампанию, но и сбор урожая в этом году. По их мнению, Зеленский обрек на медленную смерть сельское хозяйство.